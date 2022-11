Touristico Gaylive#7: Le Refuge/Rainbowambassadeurs/Innsbruck/Winter Pride Sölden

In deze aflevering hebben we naast het nieuwsoverzicht van de afgelopen maand ook aandacht voor het opvanghuis Le Refuge in Brussel en de LGBTQI-seniorenwerking de Rainbowambassadeurs. In het toeristische gedeelte trekken we richting Innsbrück en blikken we al vooruit naar de eerste Winter Pride in Sölden.