In deze aflevering blikken we alvast vooruit naar de Belgian and European Pride in Brussel en de Roze Zaterdag in Goes. Sven ging naar de Europarty in Toremolinos en kwam er Hera Bjork en Kelly Wilde tegen en speelde model voor de cosmetica van Gentleman Cosmetics

Belgian and Europe Pride

Roze Zaterdag Goes

Gentlemen Cosmetics

Pink Parents

