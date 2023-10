Touristico Gaylive #17:Jean-Marie Pfaff/Roze Zaterdagen/Mister Fetish World

In deze aflevering maken we de genomineerden bekend voor onze tweede jaarlijkse Touristico Gaylive Awards maar hebben we het ook met Jean-Marie Pfaff over homo's in het voetbal. Verder blikken we al vooruit naar de Roze Zaterdagen in Groningen en Zaanstad, stellen de kandidaten van Mister Bear Belgium zich voor en lanceert Andy Walgraef zijn Mister Fetish world verkiezing.

Links in deze aflevering:

-⁠Stem nu voor onze Touristico Gaylive Awards.⁠

-⁠Roze Zaterdag 2024 Groningen⁠

-⁠Roze Zaterdag 2025 Zaanstad⁠

-⁠Mister Bear Verkiezing 2023⁠

-⁠Mister Fetish World 2024⁠