In deze aflevering kijken we terug op Darklands 2022 en de voorstelling van de nieuwe kandidaten van de Mister Gay Belgium verkiezing.

In ons nieuwsoverzicht hebben we het over IDAHOT, de regenboogmuur van Sint-Truiden, het nieuwe kinderboek van Mister Gay Belgium Joren Houtevels en de eerste single van de dansformatie TrinX.

In ons toeristische luik hebben we het over de reismagazines Lux and Travels en Cruise and Style.