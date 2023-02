Touristico Gaylive Podcast #9: The Darklands/fetish edition

NSFW

We blikken in deze aflevering met Jacques Smet en Mister Leather Belgium/Europe Andy Walgraef vooruit naar de volgende editie van Darklands in Antwerpen. Ook gaat Sven op bezoek bij Mister B en maken we de winnaars bekend van onze Touristico Gaylive Awards:

Darklands Antwerpen

Mister B Antwerp

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:https://linktr.ee/TGLPDCST

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: https://www.instagram.com/TGLPDCST/

Onze volgende aflevering mag je verwachten rond 15februari.