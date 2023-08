Touristico Gaylive Podcast #16: The art edition

In deze aflevering kijken we terug op de succesvolle editie van Antwerp Pride en bezochten we ook enkele tentoonstellingen en tours.

Zo ging Sven langs bij KMSKA om er de Queertour te volgen en ging hij daarna langs bij Thomas Gielen die een gloednieuwe galerij opende met daarin de expositie Sous Titres des Fleurs met kunstwerken van Philip Orens en Nicha Rodboon.

Marc ging dan weer op bezoek bij Gallerij Grote Markt 10 waar Peter Platel zijn collagekunst tentoonstelt.

