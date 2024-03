Touristico Gaylive Podcast #22:The 'Live from Darklands' edition (video-versie)

Heb jij ook last van een detox van Darklands? Dan kun je jezelf even opnieuw onderdompelen in de sfeer met onze podcast die we op Darklands hebben opgenomen. Als gasten kwamen Georges Peeters van Msc Belgium, de nieuwe mister Leather Belgium Jurgen (@Leatherguyghent) , mister Leather Europe Tom Keller (@tkgeared ) en Sir J.Tebias Perry (@leathermentorship ) langs. Beluister deze aflevering via jouw favoriete podcastprovider. Links in de bio.



Are you also experiencing a detox from Darklands? Then you can immerse yourself in the atmosphere again with our podcast that we recorded at Darklands. Our guests were Georges Peeters from MSC Belgium, the new Mister Leather Belgium Jurgen, Mister Leather Europe Tom Keller, and Sir J. Tebias Perry. Listen to this episode through your favorite podcast-app.