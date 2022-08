Antwerp Pride komt er aan en in deze aflevering overlopen we het hele programma en gaan we kijken wat er allemaal in de Twilight, de Random en in de nieuwe Duplex bar te doen is. Ook hebben we het met fotografe Noortje Palmers over de nieuwe Antwerp Pride wandeling 'Trail of Stories' en doen we een oproep om de enige LGBTQ-boekhandel van Vlaanderen 'Kartonnen Dozen' te helpen redden.

Deze podcast is ook te beluisteren via jouw podcastleverancier.