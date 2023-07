Touristico Gaylive Podcast #15: The Antwerp Pride & Antwerp Queer Arts Festival edition

In deze aflevering blikken we al even vooruit naar Antwerp Pride en het Antwerp Queer Arts Festival met Wilfried Eetezonne en Marcia Poelman. Ook overlopen we alles wat er tijdens Antwerp Pride te doen is. We blikken ook even terug naar de voorbije Roze Zaterdag in Goes en brengen je helemaal op de hoogte van de belangrijkste LGBTQ+nieuwsfeiten van de afgelopen weken. Ook kun jij vanaf deze maand mee beslissen naar wie onze Awards gaan.

Antwerp Pride

Antwerp Queer Arts Festival

Thomas Gallery

Nomineer nu jouw favoriete LGBTQ+ horecazaak en/of evenement voor onze Touristico Gaylive Awards 2023!!!

