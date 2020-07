Podcast: Antwerp Queer Arts Festival: Marcia Poelman

Antwerp Pride komt er weer aan maar voor het zover is er nog eerst het Antwerp Queer Arts festival.het jaarlijkse kunstfestival gaat dit jaar door van maandag 3 tot zondag 9 augustus. We gaan het onder meer hebben over het festival hebben, de invloed van Corona op een kunstenfestival en zijn kunstenaars en we bekijken het programma van dit jaar. Dat doen we met Marcia Poelman, zij is de voorzitster van het Antwerpse roze huis.

