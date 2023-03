Touristico Gaylive #10: Antwerp Pride/Marie Antoinette/Slow Cabins/Lux and Travel

In deze aflevering reiken we onze eerste Touristico Gaylive Awards uit aan de Antwerp Pride en Marie Antoinette. Daarnaast gaan we ook onze batterijen opladen in een Slowcabine en bespreken we het toeristische onderzoek van het CBI en de laatste editie van het magazine Lux & Travel.

Links in deze aflevering:

Tijdelijke expo in Kazerne Dozin over homo's en lesbiennes in Nazi-Europa

Slowcabines

Onderzoek CBI

Lux & Travel website

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:https://linktr.ee/TGLPDCST

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: https://www.instagram.com/TGLPDCST/