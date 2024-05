TGLPDCST#24: Mister Gay Belgium/Verkiezingen/Roze Zaterdag en Jan Scheirs

Welkom bij een gloednieuwe aflevering van TGLPDCST. In deze editie duiken we in de programma's van de politieke partijen, praten we met Jan Scheirs over zijn komende evenement Artspring Aigem Blossoming, waar kunst en muziek samenkomen. Ook geven we je een voorproefje van de Mr. Gay Belgium verkiezing met exclusieve interviews van de finalisten die hun persoonlijke verhalen en motivaties delen. Daarnaast richten we ons op de feestelijke gebeurtenissen rond Roze Zaterdag in Groningen.

Verder brengen we je op de hoogte van de Pride-evenementen over heel Europa en bespreken. Daarnaast hebben we het ook over de nieuw pride in Limburg.

Deze aflevering komt tot stand dankzij de medewerking van Jeffrey's Antwerpen en Twilight Cafe Antwerpen.

Showlinks:

⁠Roze Zaterdag Groningen⁠

⁠Mister Gay Belgium⁠

⁠Jan Scheirs stelt zijn werk tentoon op ART SPRING AAIGEM blossoming⁠

