Podcast: Andy Walgraef (Mister Leather Belgium/Europe) & Johnny Verburg (Mister Bear Belgium) Videov

In deze aflevering hebben we het met Andy Walgraef (Mister Leather Belgium/Europe) en Johnny Verburg (Mister Bear Belgium) over hun respectievelijke verkiezingen tot mister van hun community, hoe ze hun titel gaan invullen en over de fetish scene in het algemeen.

