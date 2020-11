Gaylive Podcast: Mister Gay Belgium Joren Houtevels (videoversie)

Vorige maand werd de twintigjarige student Joren Houtevels uit Leuven verkozen tot de nieuwe mister Gay Belgium. Een jaar lang is hij de nieuwe ambassadeur voor de Belgische lgbtq-gemeenschap. Een rol die hij heel serieus neemt want de afgelopen maand was hij niet uit de media weg te slaan. Zo moest hij bij de verschillende radio en televisiezenders langs gaan om zijn sjerp te tonen, kwam hij uitgebreid met zijn persoonlijke verhaal in de Vlaamse kranten en gaf hij zijn mening over ondermeer jongens in rokjes en benoemingen in het Amerikaanse hooggerechtshof, Tussendoor vond hij nog de tijd om les te gaan geven rond gender en diversiteit. Hoog tijd dus om hem ook even hier te verwelkomen.