Gaylive podcast: Jeroen Van Lievenoogen (videoversie)

Jeroen van Lievenoogen kun je gerust de paus noemen van de Belgische leather en fetisj scene. Sinds 2010 heeft hij in deze periode van het jaar zijn handen meer dan vol met de organisatie van Darklands waarvoor ieder jaar duizenden fetish en leer liefhebbers voor naar Antwerpen afzakken. Dit jaar is er geen Darklands maar dat betekent niet dat hij stil zit want hij blijft één van de voortrekkers van LGBTQ-community. Zo dook hij vorig jaar ook al op met een getuigenis tijdens de Stories-wandeltocht van Antwerp Pride en is hij ook één van de stuwende krachten achter het magazine Alphatribe.