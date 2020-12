Gaylive Podcast: Patrick Reyntiens (Wereld Aidsdag) Videoversie

Op 1 december is het weer Wereldaidsdag. Deze dag staat traditiegetrouw in het teken van de strijd tegen hiv en solidariteit met mensen die met aids moeten leven. Volgend jaar is het precies veertig jaar geleden dat hiv en aids in de VS de kop opstak. Wat begon met enkele gevallen van een nieuwe mysterieuze ziekte onder een kleine groep van homo’s in Los Angeles zou al snel uitbreiden tot een wereldwijde aandoening die vooral de homo-gemeenschap in de jaren 80 en 90 hard zou treffen. We hebben het erover met Patrick Reyntiens. Hij is medewerker van SENSOA en zelf seropositief. Jarenlang was hij één van de weinige seropositieve mannen die openlijk hierover durfde getuigen. Zo dook hij op in verschillende reportages en kreeg hij onlangs Siska Schoeters nog op bezoek voor het programma ‘Durf te vragen. In 2014 kreeg hij ook de Cavaria Lifetime Achievement Award voor zijn werk en inzet.

Beluister hier de audioversie

