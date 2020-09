Gaylive.Be Podcast: Roland Javornik-LGBT's in de media (videoversie)

Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Gaylive podcast waar we het deze keer gaan hebben over lgbt’s in de media. Of beter het gebrek daaraan. Want uit een recent onderzoek blijkt dat er in wtee procent van de Hollywoodfilms maar een rol is weggelegd voor een belangrijk homoseksueel personage. We hebben het erover met Roland Javornik die met zijn beide voeten erin staat als regisseur, scenarioschrijver documentairemaker, parttime acteur en die een eigen productiebedrijfje heeft.

Je kan deze podcast ook beluisteren via Soundcloud.