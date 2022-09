Touristico Gaylive Podcast #5 (Videoversie): Bear Pride Brussel/LGBTQ-musicals/Europride2023/Florida

In deze aflevering hebben we het met Dimitri Devreeze over de komende Bear Pride in Brussel en bekijken we ook wat we de komende maanden mogen verwachten van musicals en komedie's met een LGBTQ-thema. Verder trekken we alvast naar Malta dat de Europride volgend jaar organiseert en trekt Dennis naar Florida.



Bearpride Brussel: https://www.belgiumbearpride.be



Priscilla, Queen of the desert: https://www.arenberg.be/nl/programma/priscilla-queen-of-the-desert/564/



Niet met mij, he: http://www.ewt.be



Josephine B.: https://www.fakkeltheater.be/voorstellingen/josephine-b



Rent: https://deepbridge.be/shows/rent/



Europide 2023 Malta: https://www.europride2023.mt