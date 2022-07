In deze aflevering hebben we het ondermeer over de laatste ontwikkelingen in de VS en doen we een tour langs de LGBTQ getinte kunstwerken in het Museum van Schone Kunsten in Gent. Ook spraken we met Dinesh George Lourdes over zijn deelname aan de mister Gay Belgium verkiezing en de situatie van LGBTQ's in India en gingen we iets drinken in de nieuwe zaak van Danny Calander aka Zsa Zsa Lamor.