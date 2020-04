25 jaar Roze Huis Antwerpen: Onthaalwerking bij het Roze Huis

Het Roze Huis bestaat dit jaar 25 jaar en viert dat door enkele vrijwilligers die bij de meer dan dertig aangesloten verenigingen zitten in beeld te brengen. Samen werken zij al 25 jaar aan een breder maatschappelijk draagvlag voor seksuele- en genderdiversiteit en bevorderen ze de emancipatie van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen.

Deze video´s gaan over unieke mensen, met ieder een persoonlijk engagement voor Het Roze Huis. Zij vertegenwoordigen de stem van een veel grotere groep vrijwilligers, die allen op hun eigen manier bijdragen aan het Roze Huis van Antwerpen.