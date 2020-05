25 jaar Het Roze Huis Antwerpen: Anke van Loon

Het Roze Huis bestaat 25 jaar!

Met meer dan 30 aangesloten verenigingen en vele vrijwilligers werken wij al 25 jaar aan een breder maatschappelijk draagvlag voor seksuele- en genderdiversiteit en bevorderen we de emancipatie van de regenbooggemeenschap in de provincie Antwerpen.



Daar zijn we best wel trots op.

Een speciale, dikke merci naar al onze verenigingen, vrijwilligers en partners die het DNA van Het Roze Huis vormen!



In deze video komt Anke van Loon, vrijwilliger bij Regenbooggezinnen, aan het woord.