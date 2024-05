Gaylive Podcast #14:IDAHOT in Genk: Andy van OGWA en Anniek Nagels

Met de Internationale dag tegen homo en transfobie wordt stil gestaan dat op 17 mei 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit als een mentale aandoening van de lijst met mentale aandoeningen schrapte. Genk steekt dit jaar een tandje bij na een homofobe gebeurtenis in een school tijdens de IDAHOT-week van vorig jaar. De stad begon met een nieuwe campagne en een van de meer zichtbare initiatieven is de regenboogwijngaard op C-Mine.