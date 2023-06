Touristico Gaylive Podcast #14:Andy Walgraef/Hilde Vautmans/Marian Lens/ Surie

In deze aflevering hebben we het met Mister Leather Europe Andy Walgraef over de IML verkiezing in Chicago en met Marian Lens over de Brussels Queer Graphics tentoonstelling in Brussel en blikken we met Europarlementslid Hilde Vautmans terug op 20 jaar homohuwelijk in Belgie.

Daarnaast krijg je nog een overzicht van de komende Pride-festiviteiten in deze pridemaand en spreken we met Surie over haar deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Showlinks:

Pride agenda: ⁠https://www.gaytravel4u.nl/gay-pride-calendar⁠

Brussels Queer Graphics tentoonstelling:⁠ https://designmuseum.brussels/nl/brussels-queer-graphics-2/⁠

L-Tours:⁠https://www.l-tour.be/nl/⁠

⁠

Boek ⁠Echt Verbonden-Paul Borghs (Uitgeverij Ertsberg)⁠

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:⁠https://linktr.ee/TGLPDCST⁠

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: ⁠https://www.instagram.com/TGLPDCST/⁠