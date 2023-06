Eind vorige maand ging in Chicago de IML door. Dit jaar deden er twee Belgen mee aan de verkiezing. Dat waren Georges Peeters en Andy Walgraef, de vorige mister Leather belgium en huidig Mister Leather Europe. Andy is net terug van Chicago en vertelde ons alles over IML tijdens onze TouristicoGaylive Podcast.

Beluister deze hele aflevering hier beneden.