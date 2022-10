Touristico Gaylive #6: The (Gay) Cruise edition

In deze aflevering van de Touristico Gaylive podcast aflevering gaan we aan boord van enkele luxe cruiseschepen en vertellen we je alles over de (gay) cruises van ondermeer Atlantis, Royal Caribbean, MSC en Gaysail. Natuurlijk bespreken we ook het LGBTQ-nieuws van de afgelopen maand en gaan we dieper in op hoe Andy Walgraef als eerste Belg ooit Mister Leather Europe werd.

