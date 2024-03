TGLPDCST#22: The Live from Darklands Edition

Welkom bij onze tweede live aflevering. Deze keer stonden we op de House of Riegillio Stage van Darklands.Voor de gelegenheid kregen Sven en Marc de versterking van George ‘Bomma’ Peeters, de nieuwe Mister Leather Belgium Jurgen, Mister Leather Europe Tom Keller en auteur J. Tebias Perry. Ook reikten we onze TGLPDCST-awards uit.

Deze aflevering kan rekenen op de steun van Jeffrey’s Antwerpen en Café Twilight Antwerpen.

