TGLPDCST #26: Antwerp Pride 2024 edition

Antwerp Pride komt er weer aan en dat betekent dat we weer alles op een rijtje zetten wat er tijdens de Pride week in Antwerpen te beleven is.

Maar we gaan ook even ons licht opsteken in Berlijn voor Folsom Berlin.

Deze aflevering komt tot stand dankzij de medewerking van Jeffrey's Antwerpen en Twilight Cafe Antwerpen.

Showlinks

⁠Antwerp Queer Arts Festival⁠

⁠Antwerp Pride⁠

⁠Folsom Berlin⁠

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/TGLPDCST⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/TGLPDCST/