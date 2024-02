TGLPDCST#21:VINYL DESERTSTORM/DARKLANDS PREVIEW/ANDY WALGRAEF

In deze aflevering blikken we al even vooruit naar Darklands waarop we live onze volgende podcast gaan opnemen. Ook Andy Walgraef komt over zijn eerste Mister Fetish Verkiezing vertellen en we nemen afscheid van Vinyl Desertstorm.

Verder gaan we op bezoek bij Bouquet Bar en testen we een bloemenbier uit.

Deze aflevering kan rekenen op de steun van Jeffrey’s Antwerpen en Café Twilight Antwerpen.

Touristico Gaylive show notes

