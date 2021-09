ANNE+ filmtrailer

Net voordat Anne gaat emigreren naar haar grote liefde Sara in Montréal, keurt haar uitgever het manuscript dat ze heeft ingediend voor haar eerste boek af. Wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? En hééft ze überhaupt wel iets te vertellen? Noodgedwongen gaat Anne op zoek naar wat ze wil in het leven, want niet alleen haar hoofdpersonage lijkt te zijn afgedwaald. Dan ontmoet ze de non-binaire Lou die anders in het leven staat. Langzaam vindt Anne al struikelend richting en helderheid in haar leven. Ze herschrijft haar boek en realiseert zich dat ze keuzes moet maken.



Vanaf 14 oktober in de bioscoop



Cast

Hanna van Vliet, Jouman Fattal, Thorn Roos de Vries, Eline van Gils, Jade Olieberg, Ayla Satijn, Jesse Mensah, Huib Cluistra, Amy van der Weerden, Hein van der Heijden, Jacqueline Blom, Romana Vrede



Regie

Valerie Bisscheroux



Scenario

Maud Wiemeijer