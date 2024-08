Trailer Ballin' Out

Met het oog op de naderende Paralympische Spelen in Parijs, brengt de Amerikaanse LGBTQ-sportsite Outsports de gloednieuwe sportdocumentaire Ballin’ Out uit. Aan deze reeks werken de uit Limburg afkomstige Michiel Thomas (38) mee als regisseur, producent, co-cinematograaf en co-monteur.

Deze vijfdelige documentairereeks biedt een unieke inkijk in het leven van LGBTQ+-vrouwen in rolstoelbasketbal van de Amerikaanse nationale ploeg, terwijl zij strijden tijdens de Wereldkampioenschappen van 2023 in Dubai. Elke aflevering, met een duur van 10 tot 15 minuten, belicht hun diverse verhalen, met als thema’s de oorsprong van hun handicap, hun aangrijpende coming-out-verhalen, en de cruciale rol van mentale gezondheid in de topsport. De vijfdelige serie is vanaf 22 augustus te zien op het YouTube-kanaal van Outsports.