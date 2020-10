Falling - Trailer

Acteur Viggo Mortensen - Aragorn uit The Lord of the Rings en Oscargenomineerd voor onder meer Green Book - neemt als zestiger voor het eerst plaats in de regisseursstoel voor het zelfgeschreven familiedrama Falling. Om de film gefinancierd te krijgen, moest hij ook de hoofdrol spelen van een man die samen met zijn echtgenoot zijn dementerende, homofobe vader in huis neemt. Tegenover de vuilbekkende tachtiger gedraagt de zoon zich opvallend mild. De achtergrond van deze moeizame vader-zoonrelatie krijgen we via flashbacks, die ongeveer de helft van de film in beslag nemen. Het eerste wat de vader tegen zijn pasgeborene zegt: "Het spijt me dat ik je op deze wereld gezet heb. Om te sterven." Mortensen heeft er desondanks bewust voor gekozen om van zijn debuut achter de camera geen depridrama te maken. Zijn subtiele regie is door de Amerikaanse pers vergeleken met de rijpe Clint Eastwood. Een welverdiend compliment.

Film Title: Falling

Director: Viggo Mortensen

Country: Canada, UK

Year: 2020