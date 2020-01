Transkids -Trailer

'Transkids' is het resultaat van een jarenlange intieme en diepgaande portrettering van vier tieners en hun families, en werpt een gloednieuw licht op de persoonlijke en sociale implicaties van het proces van gender- en identiteitsverandering - een onderwerp dat wereldwijd controversieel en delicaat is, en nog meer in Israël, een land waar de militaire dienst verplicht is en orthodox-joodse religie de wet is.

Noam, 16, werd geboren als een meisje in een religieus gezin in een nederzetting in Samaria en studeerde aan een religieuze meisjesschool; Ofri, 16, was altijd het coole meisje dat voetbalde met de jongens, maar van binnen wist hij altijd dat hij een jongen was. Romy, 16, werd geboren als een jongen in een seculier gezin, maar zodra ze met poppen begon te spelen, tekenden haar ouders haar in bij een religieuze school. Liron, 17, groeide op verscholen in verschillende gedaantes, voordat hij klaar was om zijn ware zelf onder ogen te zien.