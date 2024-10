CROSSING ISTANBUL - Trailer NL

Lia, een gepensioneerde lerares uit Georgië, is vastberaden om haar lang verloren transgender nichtje Tekla terug te vinden. Wanneer ze van haar twintigjarige buurjongen verneemt dat Tekla naar Turkije is vertrokken, reist ze naar Istanbul en neemt ze de brutale Achi met zich mee. In de levendige stad maken ze nieuwe contacten en zien ze een wereld vol mogelijkheden. Maar hoe vind je iemand die misschien niet gevonden wil worden? Wanneer ze Evrim ontmoeten, een advocaat voor transrechten, lijkt dat hun zoektocht te helpen. Terwijl Lia en Achi zich een weg banen door de steegjes van Istanbul, begint Tekla dichterbij te voelen dan ooit.



Crossing Istanbul is een hartverwarmende roadmovie over identiteit, acceptatie en onverwachte vriendschappen die grenzen overstijgen. De film van de gerenommeerde regisseur Levan Akin (And Then We Danced) beleefde zijn wereldpremière op de Berlinale en werd er bekroond met de Teddy Jury Award. Na Berlijn maakte Crossing Istanbul een succesvolle tournee langs vele filmfestivals en werd er veelal geprezen vanwege de prachtige cinematografie en ontroerende chemie tussen de hoofdrolspelers.





Regie: Levan Akin

Met: Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı



