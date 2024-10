ALL SHALL BE WELL - Official Trailer

Zestigers Pat en Angie zijn al veertig jaar een koppel. Drie decennia geleden zijn ze naar hun huidige flat verhuisd, gekocht door Pat. Als zij plotseling overlijdt, verliest Angie langzaam de greep op haar leven. In Hongkong is een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht verboden. Dat betekent dat Angie niet mag beslissen over de uitvaart en ook geen recht heeft om in de flat te blijven wonen. Zij vermoedt aanvankelijk van wel, want ze heeft een uitstekende relatie met haar schoonfamilie. Althans, dat heeft ze altijd gedacht. In werkelijkheid ligt het een stuk moeilijker. All Shall Be Well, een rouwdrama van Ray Yeung, toont hoe Hongkong het lgbtqia+'ers niet bepaald gemakkelijk maakt. Opvallend is dat Yeung zich ver van karikaturen houdt. Zowat iedereen in de film, ook de inhalige schoonfamilie, heeft in wezen goede bedoelingen. Het is die genuanceerde complexiteit die van All Shall Be Well een pareltje maakt.