Q-FORCE Official Trailer

Zet maar een stapje opzij James Bond, want Q-Force komt eraan. Netflix heeft de trailer voor de gelijknamige tekenfilmserie vol met LGBT-talent gedropt en we kunnen niet wachten tot het 2 september 2021 is. Vanaf dan is de serie over het eerste Queer spionnenkorps te zien op de streamingdienst.

De serie begint bij de coming-out van Steve,Agent Mary, Mayweather op de diplomauitreiking van de klas van 2011 van het Amerikaanse Intellegentieagentschap (AIA). Door die coming-out wordt hij prompt door de leiding van het AIA op missie gestuurd in West-Hollywood. Op die manier hoopt het AIA, omdat ze Mayweather niet kunnen ontslaan, dat hij vanzelf verdwijnt. Maar de jonge agent laat zich niet doen en samen met de hulp van enkele LGBTQ- superspionnen richt hij Queer-force, of kortweg Q-Force op.

Q-Force is gecreëerd door Gabe Liedman, die ook meeschreef aan de series PEN15 en Brooklyn Nine-Nine. Hij is ook te horen als de stem van Benji in de serie. De rest van de stemmencast heeft ook een LGBT-tintje, want naast. Sean Hayes (Will & Grace) is ook de lesbische comédienne Wanda Sykes, en transacteur Patti Harrison de stemmen van de hoofdpersonages voor hun rekening.

Q-Force is vanaf 2 september op Netflix te zien. De trailer kun je hieronder al bekijken.