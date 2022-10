Bros | Official Trailer [HD]

Universal Pictures dit najaar als eerste grote filmstudio de eerste romantische komedie uit over twee homoseksuele mannen die heel misschien, mogelijk, wellicht, per ongeluk de ware liefde weten te vinden. Eventueel. Ze zijn namelijk nogal druk bezet. De combinatie van het woest-komische brein van Billy Eichner (Billy on the Street, The Lion King (2019), Difficult People, Impeachment: American Crime Story) en het meesterschap van filmhitmakers Nicholas Stoller (de Neighbors-films, Forgetting Sarah Marshall) en Judd Apatow (The King of Staten Island, Trainwreck, The Big Sick) heeft geleid tot BROS, een slimme, komische zwijmelfilm over de zoektocht naar seks, liefde en romantiek te midden van alle waanzin. De hoofdrol in BROS wordt gespeeld door Billy Eichner, de eerste openlijk homoseksuele man die hoofdrolspeler en scenarioschrijver is van zijn eigen grote studiofilm. De film is geregisseerd door Nicholas Stoller, die samen met Eichner voor het scenario tekende. BROS is geproduceerd door Judd Apatow, Stoller en Joshua Church (co-producent Trainwreck, Step Brothers). Uitvoerend producent is Eichner