Any Other Way: The Jackie Shane Story | TRAILER

In de jaren '60 weigerde Jackie Shane een optreden in de waanzinnig populaire Ed Sullivan Show. Naar verluidt omdat ze alleen mocht komen als ze zich als man zou kleden. Maar dat was tegennatuurlijk. Shane was dan wel als man geboren, ze voelde zich als kind al vrouw en zo heeft ze zich haar hele leven gemanifesteerd. Ze was dan ook geen zanger, maar een zangeres. En wat voor één. Als tiener boekte ze al successen en er leek een grote carrière op haar te wachten in Toronto, de stad waar ze op haar 21ste uit haar geboortestad Nashville naartoe was verhuisd. Ze scoorde hits, maar in 1971 verdween ze van het publieke toneel om nooit meer terug te keren. Any Other Way: The Jackie Shane Story vertelt haar verhaal en probeert het mysterie te ontrafelen met archiefmateriaal, interviews en re-enactments. De in 2019 overleden Shane komt zelf aan het woord via telefonische interviews, want ze wilde niet gefilmd worden.