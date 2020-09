Welsh National Opera & Luke Evans | Who Wants to Live Forever

Musicalster Luke Evans heeft samen met de leden van de Welsh National Opera een prachtige versie gemaakt van de Queen-klassieker 'Who wants to live forever'. Die samenwerking gebeurde naar aanleiding van de LGBTQ-pride in Wales die door de coronacrisis niet kon doorgaan.

Luke Evans nam de vocals op vanuit Australië terwijl de leden van het operagezelschap hun bijdrages tegelijkertijd via videocalls deden. De beelden van de artiesten werden over enkele iconische en herkenbaren monumenten en gebouwen gelegd en leverden een prachtige clip op.