Billy Porter & Luke Evans - Always Be My Man (Official Visualizer)

De officiële visualizer voor het nummer "Always Be My Man" van Billy Porter & Luke Evans, uit de speelfilm Our Son. De video kwam uit op Valentijnsdag en bevat speciale clips uit de film, die de boodschap van het nummer over blijvende liefde deelt en hoe iemand om een reden, een seizoen of een leven lang in je leven komt, ongeacht waar je bent in je relatie.

Het nummer wordt gezongen door Billy Porter en Luke Evans en is geproduceerd door 5-voudig Grammy-winnaar Robert Glasper. Geschreven door Billy Porter, Conner Reeves (Tina Turner, Joe Cocker) en Joe Killington (Dap Kings, James Smith).