Are We Lost Forever | Trailer

Op een ochtend zet Hampus een punt achter zijn relatie met Adrian, die ontzet achterblijft. Hoewel hij zelf niet meer gelukkig was in de relatie, kan Adrian de breuk met zijn verloofde maar niet verkroppen. Is er een manier om Hampus terug te krijgen of zal Adrian er pas mee in het reine komen zodra beiden een nieuwe partner hebben? Regisseur David Färdmar maakt zijn langspeeldebuut met deze bitterzoete weerspiegeling van de pijnlijke tijd nadat de passie in een lange relatie is uitgedoofd en het leven moet herbeginnen. De Zweedse filmmaker, die inspiratie kreeg voor de film toen een relatie van hem stukliep, besloot de film in chronologische volgorde te draaien. Hij gunde zich telkens na enkele dagen film een paar maanden pauze, zodat hij het verhaal kon vormgeven volgens het ritme van de seizoenen. Het resulteert in een intiem relatiedrama waarin elke scène verdriet, wanhoop en onbeantwoorde liefde uitademt.

Film Title: Are We Lost Forever

Director: David Färdmar

Country: Sweden

Year: 2020