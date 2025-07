Happy Pride Month,

In deze aflevering praten we je helemaal bij over het Pride Museum in Brussel, de eerste Limburg Pride in Hasselt en hebben we het met professor Debyser over zijn doorbraak in de aanpak van het hiv-virius.

Ook zijn we op uitstap geweest naar het Celebrity Apex cruiseschip en vertelt Niels van Inteam Producties ons alles over hun nieuwe stuk.

Deze aflevering komt tot stand dankzij Twilight Café in Antwerpen.

Shownotes:

⁠Celebrity Cruises⁠

⁠Inteam Producties⁠

⁠Pride Museum Brussel⁠

⁠Limburg Pride