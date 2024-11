TGLPDCST#29: Alexanderplatz, Christmas Avenue en Limburg Pride

In deze aflevering bellen we met Rik Alexander Nelissen over zijn nieuwe boek Alexanderplatz en halen we de gluhwein alvast boven voor Christmas Avenue Berlin en de vele kerstmarkten die er aan zitten te komen.

Ook vertellen Bert Broone en Ingrid Pelssers ons alles over de eerste Limburg Pride en Leuven Pride en geven we enkele tips om de donkere dagen door te komen in onze nieuwe rubriek Queer Culture

Deze aflevering kwam tot stand dankzij de medewerking van ⁠Jeffrey's⁠ en ⁠Café Twilight ⁠in Antwerpen.

Showlinks:

-Bestel hier het boek ⁠Alexanderplatz van Rik Alexander Nelissen⁠

-⁠Christmas Avenue⁠

-⁠Limburg Pride⁠

⁠⁠⁠Breng ook een bezoekje aan onze nieuwe website⁠⁠⁠

-Linktree Touristico Gaylive Podcast:⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/TGLPDCST⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

-Nieuw: Touristico Gaylive Podcast Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/TGLPDCST/