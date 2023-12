TGLPDCST#19: The Dragqueen editie

In deze aflevering leggen we voor een live-publiek maar liefst vier bekende dragqueens op de rooster over hun doen en laten. Hoe zijn ze begonnen, hoe lang zitten ze dagelijks achter de spiegel en nog andere vragen waarop je het antwoord al lang wilde weten maar die je niet durfde te stellen komen voorbij in deze aflevering. Ivana, Sammy Jo, Dina Price en Zsa Zsa Lamour beantwoorden ze zonder blozen. Deze aflevering is opgenomen voor een live-publiek bij Jeffrey's in Antwerpen.

