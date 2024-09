TGLPDCST #27 nieuwsoverzicht

Beluister de volledige aflevering via TGLPDCST.BE of via de Gaylive.Be site



De Olympische Spelen in Parijs zitten er weer op en de bijna 200 LGBTQ+ atleten die in de verschillende sportdisciplines uitkwamen hebben samen 43 medailles behaald. Als Team LGBTQ een land zou vertegenwoordigen zouden ze met hun 16 gouden, 13 zilveren en 14 bronzen medailes op de zevende plaats staan in het landenoverzicht. De meest omstreden LGBTQ+atlete is zonder twijfel de Algerijnse bokster Imane Kheliff. Khelif is een van de drie vrouwelijke boksters die eerder niet door hun geslachtstest geraakten maar van het Olympische Comité toch toestemming kreeg om mee te doen. Khelif is als intersekse geboren, heeft XY-chromosomen en vrouwelijke geno- en fenotypische kenmerken en ook mannelijke “competitieve voordelen”. Nadat ze haar kamp tegen haar Italiaanse tegenstrever Angela Carini in 46 seconden won kreeg de Algerijnse boksster via sociale media heel wat verwijten dat ze een man zou zijn terwijl ze dit niet is.

Kheliff kreeg telkens na haar verschillende kampen zoveel bagger uit vooral rechtse hoek over zich heen dat haar advocate na de spelen een klacht neer legde tegen iedereen die haar de dagen ervoor belaagd had. Onder hen ook bekende namen als X-eigenaar Elon Musk, presidentskandidaat Donald Trump en Harry Potter auteur JK Rowling. Kheliff ging overigens met een gouden medaille naar huis.



De Bulgaarse president Rumen Radev heeft zijn veto niet gebruikt om de vorige week door het parlement goedgekeurde anti-LGBTQ wetgeving tegen te houden die in begin augustus met spoed door het parlement werd goedgekeurd. De wet trad ook meteen na de publicatie in het staatsblad in werking en verbiedt "het voeren van propaganda, promotie en aanzetting op welke manier dan ook, direct of indirect, van ideeën en opvattingen gerelateerd aan niet-traditionele, homoseksuele oriëntatie en/of de bepaling van genderidentiteit anders dan de biologische” in de scholen en in de nabijheid van scholen. De goedgekeurde wet vertoont veel gelijkenissen met gelijkaardige wetten die in Rusland en Hongarije van kracht zijn. ILGA-Europe veroordeelde de spoedwet en waarschuwt dat dit een aanval is op de rechten van kinderen en een afleidingsmanoeuvre is om stemmen te winnen bij de komende verkiezingen voor extreemrechtse en Rusland-georiënteerde partijen in Bulgarije.



In Leuven zal op 10 oktober voor het eerst een pride-optocht door het centrum trekken. Dat maken het Regenbooghuis UniQue en de organisatie Queer Leuven, die de organisatie op zich nemen, bekend. Leuven was in het verleden al de gaststad voor evenementen zoals de L-Pride (2018) en de opening voor het Queer Arts Festival Leuven (2023) maar het zal de eerste keer zijn dat er een pride optocht door het stadscentrum zal trekken