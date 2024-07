Fragment met het nieuwsoverzicht uit de TGLPDCST podcast aflevering 26:

met:

EHRC veroordeelt Rusland opnieuw

Trouwen in Aruba en Curaçao

Iranees veroordeeld voor schietpartij in Oslo

Kamaroense presidentsdochter komt uit de kast

Beluister de volledige aflevering via jouw favoriete podcastprovider.

Alle links op https://linktr.ee/TGLPDCST