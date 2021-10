Middenvelder Josh Cavello (Adelaide United) komt uit de kast

We support Josh's Truth: https://bit.ly/3be6G8NDe Australische voetballer Josh Cavallo heeft zich geout als homo. Dat deed hij in een filmpje dat ondermeer op de sociale media-kanalen van zijn club Adelaide United geplaatst werd. "Ik voel me klaar om te praten over iets persoonlijks waar ik me eindelijk comfortabel genoeg bij voel om over te spreken: ik ben een voetballer en ik ben homo.” Cavello’s club liet weten dat ze trots op hem zijn en dat hij op hun steun kan rekenen.

"Alles wat ik wil is voetballen en op een gelijke manier behandeld worden. Het dubbelleven dat ik tot nu toe leidde, was erg vermoeiend. Het heeft lang geduurd voor ik hier klaar voor was, maar ik ben heel gelukkig dat ik nu zover gekomen ben om dit te vertellen."

Cavallo kreeg na zijn outing meteen steun van de Australische spelersvakbond, die spreekt van een "fantastisch moment voor Cavallo, de sport en de LGBTQ-gemeenschap".

In een mededeling laat Adelaide United, de club waar Cavallo momenteel speelt, weten dat ze hem steunen. “We staan naast Josh zodat hij zichzelf kan zijn en zullen van hem blijven houden en hem steunen als een lid van onze mooie en diverse familie."

“Vandaag is niet enkel een belangrijke dag in het leven van Josh maar het is ook een historische dag voor het Australische voetbal”, zo zegt bestuurslid Nathan Kosmina. “Het is opmerkelijk moedig van Josh om zijn verhaal te delen en we hopen dat zijn leiderschap en moed de weg zal effenen zodat meer voetballers in de toekomst hetzelfde kunnen doen.”