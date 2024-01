TGLPDCST#20: De jaaropruiming van 2023

In onze laatste aflevering van 2023 kijken we terug op de voorbije afleveringen met onze leukste reportages. Ook kijken we even terug naar 2023 met de top 10's van Grindr en Pornhub. Met reportages met Hera Bjork, Rain Bleie en Ludo Smits.

Gelukkig 2024 alvast.

Touristico Gaylive Podcast

