Gay Games 11 Hong Kong 2023 Wrap-Up

De elfde editie van de Gay Games die vorig jaar in Hong Kong doorgingen hebben een omzet gegenereerd van ongeveer 25,5 miljoen dollar. Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd door het Departement Economie van de Universiteit van Kent. De Gay Games werden van 3 tot 11 november georganiseerd. LGBTQ-sporters van over de hele wereld zakten naar Hong Kong af om deel te nemen aan de meer dan 500 wedstrijden/evenementen in 18 verschillende sportdisciplines. Daarnaast was er nog een cultureel gedeelte met verschillende concerten, een opening en een sluitingsceremonie en een festivaldorp. Het evenement werd bijgewoond door 5.600 toeschouwers.

“De Gay Games droegen in belangrijke mate bij tot de economie van Hong Kong en dat verspreidt over verschillende sectoren, waaronder hotels, restaurants,ontspanning en kleinhandel”, zo zeggen de auteurs van de studie Dr Shawn Rohlin en Dr Nadia Greenhalgh-Stanley.

“De elfde editie van de Gay Gaymes moedigden de lokale atleten aan om in hun lokale buurt te blijven, in plaats van naar andere steden te reizen om daar mee te doen aan gelijkaardige competities. In tegenstelling tot de eerder georganiseerde Gay Games werden deze van Hong Kong volledig gefinancieerd met privé-fondsen en met vrijwilligers. Dit betekend dat er geen directe subsidies waren van de overheid die tot de economische impact hebben bijgedragen.”

De volgende Gay Games worden in 2026 in het Spaanse Valencia georganiseerd.