TGLPDCST#30:DoxyPep-PinX filmfestival-Armand Everaert

In onze laatste aflevering van 2024 hebben we het met professor Thibaut Vanbaelen over DoxyPep en steken we ons licht op bij Sofie Mercier van Sphinx Cinema over het komende Pinx-filmfestival.

Ook staan we nog even stil bij het overlijden van Armand Everaerts van Café Strange in Antwerpen.

Deze aflevering kwam tot stand dankzij de medewerking van ⁠⁠Jeffrey's⁠⁠ en ⁠⁠Café Twilight ⁠⁠in Antwerpen.

