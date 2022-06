Carlos heeft een probleem. Hij heeft een oogje op een knappe boekenverkoper maar durft niet naar hem toestappen en hem uit te vragen. Gelukkig heeft hij zijn vriend die hem dat nodige duwtje geeft.





Read Between the lines is een kortfilm van Adante Watts



Production Coordinator: Daniel Laguna Jr.

Assistant Director: Michel Monty



CAST

Carlos - Nicholas Di Prima

Amari - Zephaniah Terry

Milo - Jackson Beard

Alex - Bayley Wolff